Инвестиционная карта Казахстана: лидеры и аутсайдеры среди отраслей экономики

В 2025 году наибольший рост объёма капвложений продемонстрировал финансовый сектор: плюс 88,4% за год. Вторую строчку заняла коммунально-энергетическая сфера (снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом): также плюс 88,4%. Такая динамика связана с реализацией программы «Тариф в обмен на инвестиции». Топ-3 по росту объёма инвестиций в основной капитал занял сектор сельского, лесного и рыбного хозяйства: плюс 53% за год.