Инвестиционная карта Казахстана: лидеры и аутсайдеры среди отраслей экономики

Из общего объёма инвестиций 66,1% пришлось на затраты на работы по строительству и капитальному ремонту зданий и сооружений, 29,4% — на приобретение машин, оборудования и транспортных средств, а также их капитальный ремонт, и ещё 4,5% — на прочие затраты.
Рассмотрим, какие отрасли экономики были наиболее активными в привлечении инвестиций в основной капитал.
Наибольший объём капвложений по итогам 2025 года пришёлся на сферу операций с недвижимым имуществом: 4,1 трлн тг, годовой рост — на 10%. Вторую строчку занял сектор транспорта и складирования: более 4 трлн тг — на 9% больше, чем годом ранее. В топ-3 также вошла сфера горнодобывающей промышленности: 3,2 трлн тг.
Отмеченные три отрасли совокупно сформировали половину всех инвестиций в стране.
В то же время наименьшие объёмы капвложений были зафиксированы в следующих отраслях:
в секторе профессиональной, научной и технической деятельности — 77,4 млрд тг; в сфере строительства — 159,6 млрд тг; в сегменте деятельности в области административного и вспомогательного обслуживания — 177,2 млрд тг.
Отдельно обратим внимание на рейтинг отраслей экономики по годовой динамике инвестиций в основной капитал.
В 2025 году наибольший рост объёма капвложений продемонстрировал финансовый сектор: плюс 88,4% за год. Вторую строчку заняла коммунально-энергетическая сфера (снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом): также плюс 88,4%. Такая динамика связана с реализацией программы «Тариф в обмен на инвестиции». Топ-3 по росту объёма инвестиций в основной капитал занял сектор сельского, лесного и рыбного хозяйства: плюс 53% за год.
Между тем в двух отраслях экономики наблюдалось уменьшение объёма капвложений: в сфере профессиональной, научной и технической деятельности — минус 27,6% за год, в секторе горнодобывающей промышленности и разработки карьеров — минус 15%.
Таким образом, инвестиционная активность в 2025 году характеризовалась концентрацией капитала в отдельных секторах при заметной разнице в динамике между отраслями, что отражает сохраняющиеся структурные перекосы в экономике и различия в инвестиционной привлекательности отдельных направлений.