Акционеры ПАО «Мотовилихинские заводы» потеряли ценные бумаги

«Мотовилиха» признана банкротом в 2025 году.
Владельцы акций «Мотовилихинских заводов» узнали, что их ценные бумаги списаны со счетов. Как сообщает «Коммерсант-Прикамье», уведомления как физические, так и юридические лица получили в январе.
«Акции ПАО “Мотовилихинские заводы”, которые находились в собственности физических и юридических лиц, списаны со счетов депо. По данным знакомых с ситуацией источников, соответствующие уведомления от номинальных держателей акционеры получили в январе текущего года. Это связано с ликвидацией ПАО “Мотовилихинские заводы” 26 декабря прошлого года, после завершения процедуры банкротства», — сообщает издание.
ПАО «Мотовилихинские заводы» банкротить начали в 2017 году. В руках независимых акционеров тогда находилось 35% акций. Предприятие в итоге перешло под контроль «Ростеха». Сейчас имущественным комплексом предприятия владеет холдинг «Технодинамика».