Акционеры ПАО «Мотовилихинские заводы» потеряли ценные бумаги

«Акции ПАО “Мотовилихинские заводы”, которые находились в собственности физических и юридических лиц, списаны со счетов депо. По данным знакомых с ситуацией источников, соответствующие уведомления от номинальных держателей акционеры получили в январе текущего года. Это связано с ликвидацией ПАО “Мотовилихинские заводы” 26 декабря прошлого года, после завершения процедуры банкротства», — сообщает издание.