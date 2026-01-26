Ричмонд
Цены на золото пробили отметку в $5 тыс. за унцию

На утро 26 января стоимость золота впервые превысила отметку в $5 тыс. за тройскую унцию на фоне повышенного спроса со стороны инвесторов, передает Reuters.

Источник: Курсив

На 8:23 по ташкентскому времени спотовая цена золота выросла на 1,98% — до $5 081,18 за унцию. Фьючерсы с поставкой в феврале подорожали на 2,01% и достигли $5 079,30 за унцию.

В 2025 году золото подорожало на 64%. Росту котировок способствовали устойчивый спрос на драгметалл, смягчение денежно-кредитной политики США, а также рекордный приток средств в биржевые инвестиционные фонды.

«Мы ожидаем дальнейшего роста цен на золото. Наш текущий прогноз предполагает, что цены достигнут пика на уровне около $5,5 тыс. в конце этого года», — сказал Филип Ньюман, директор Metals Focus.

С начала нынешнего года цены на драгоценный металл выросли более чем на 17%.

Ранее Kursiv Uzbekistan писал, что экспорт узбекского золота в 2025 году вырос до $9,9 млрд.

