Минэкономики раскрыло, за счет чего Беларусь ждет роста в 2026 году. Подробности в интервью «Первому информационному телеканалу» озвучил министр экономики Юрий Чеботарь.
Глава Минэкономики обратил внимание, что по итогам 2025 года ВВП страны вырос на 1,3%. Кроме того, был достигнут исторический рекорд в долларовом выражении — более 90 миллиардов. Также значительный вклад внесла сфера строительства. Третий год темпами выше 10% увеличивался объем инвестиций, было введено более 4,5 миллиона квадратных метров жилья. По его словам, внутренний спрос поддерживался за счет роста доходов населения. Это оказывало положительное влияние на показатели розничного товарооборота.
Юрий Чеботарь заметил, что вторым факторов, который дал возможность достичь прироста ВВП, стал экспорт:
— Ставили задачу наращивать экспорт за счет рынков «дальней дуги», стран Азии. Если смотреть среднесрочную тенденцию, то видим определенные факторы замедления мировой экономики, что сказалось и на нашей экономике.
Он пояснил: в течение 2025 года было заметно, что в некоторой степени темпы прироста ВВП замедляются. Министр экономики напомнил, что была утверждена Программа социально-экономического развития на 2026−2030 годы, приняты государственные и отраслевые программы. Вместе с тем регионы заканчивают работу над региональными программами.
— Весь комплекс механизмов у нас уже действует. А это в том числе и задел для достижения задач текущего года, — подчеркнул Чеботарь.
По его словам, был принят целевой план. В частности, акцент был сделан на качественных показателях, а также приросте за счет повышения эффективности. Ключевым, заметил глава ведомства, является экспорт, диверсификация, рентабельность и инвестиции:
— Для регионов тоже четыре показателя — валовой региональный продукт, инвестиции, зарплата и финансовая устойчивость.
Юрий Чеботарь, говоря про экспорт, уточнил, что каждому послу в странах их нахождения были доведены индивидуальные задачи. Речь идет не только про контракты, но и вопросы, связанные с привлечением инвестиций, созданием сборочных производств и так далее. Он сообщил, что задачи были поставлены министрам и управленцам, закрепленным за регионами и странами. Глава Минэкономики обратил внимание, что подобный новый подход в плане эффективности должен дать определенный эффект. На особом контроле находится расширение присутствия в странах дальней дуги, КНР.
Важным направлением министр экономики назвал и инвестиции, уточнив, что три года Беларусь росла в большей части за счет инфраструктурных инвестиций (в развитие регионов, в том числе социальной, дорожной инфраструктуры, жилье).
— На эту пятилетку концепцию «перевернули» с учетом того, что закрыли так называемый инфраструктурный разрыв в прошлой пятилетке. Больше будем нацеливаться на коммерческие проекты, — заявил Юрий Чеботарь.
Он заметил, что банками была начата масштабная рекламная кампания новых кредитных продуктов, направленных на реализацию приоритетов пятилетки. Это роботизация, развитие региональных инициатив и туризма.
Министр экономики уточнил: по выполнению показателей 2026 год должен сложиться, однако он прогнозируется непростым. Он сообщил, что на всех уровнях, особенно на уровне менеджмента и предприятий, необходимо принимать быстрые меру.
— В прошлом году многие отрасли, системообразующие предприятия, которым не удавалось выйти на финансово стабильную работу, «пирамиду перевернули», вышли на прибыльную, рентабельную работу. Это ключевое, что в том числе надо поддерживать в текущем году, — заявил глава Минэкономики Беларуси.
