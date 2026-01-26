Минэкономики раскрыло, за счет чего Беларусь ждет роста в 2026

Юрий Чеботарь, говоря про экспорт, уточнил, что каждому послу в странах их нахождения были доведены индивидуальные задачи. Речь идет не только про контракты, но и вопросы, связанные с привлечением инвестиций, созданием сборочных производств и так далее. Он сообщил, что задачи были поставлены министрам и управленцам, закрепленным за регионами и странами. Глава Минэкономики обратил внимание, что подобный новый подход в плане эффективности должен дать определенный эффект. На особом контроле находится расширение присутствия в странах дальней дуги, КНР.