Из-за сбоев отопления под Красноярском введен режим повышенной готовности

КРАСНОЯРСК, 26 января, ФедералПресс. На Нижнеингашской территории Иланско-Нижнеингашского округа Красноярского края объявлен режим повышенной готовности. Решение связано с аварийной ситуацией в системе отопления, угрожающей социальным объектам и жилому сектору. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.