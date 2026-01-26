Ричмонд
Из-за сбоев отопления под Красноярском введен режим повышенной готовности

КРАСНОЯРСК, 26 января, ФедералПресс. На Нижнеингашской территории Иланско-Нижнеингашского округа Красноярского края объявлен режим повышенной готовности. Решение связано с аварийной ситуацией в системе отопления, угрожающей социальным объектам и жилому сектору. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Источник: AP 2024

«Под риском находится частный сектор и два социальных учреждения. Руководство предприятия полностью самоустранилось от решения возникшей проблемы», — сообщили в пресс-службе.

В мэрии уточнили, что критическая ситуация сложилась на нескольких котельных ООО «Стимул» и под угрозой срыва теплоснабжения оказались детский сад, школа и частные домовладения.

Напомним, что ранее губернатор Красноярского края Михаил Котюков провел штаб по подготовке к сильным морозам, поручив обеспечить бесперебойную работу котельных. Из-за холодов были отменены занятия в школах.