РБК: эпоха стремительного роста зарплат в России подходит к концу

Уровень безработицы в России сейчас продолжает держаться на историческом минимуме.
В России завершается эпоха стремительного роста зарплат. За два года реальные доходы работников увеличились на 8−10%, а по итогам 2025-го динамика затормозилась примерно в два раза. Такую оценку дали опрошенные журналистами экономисты.
«Эпоха стремительного роста зарплат в России подходит к концу», — пишет РБК. В октябре 2025-го среднемесячная начисленная заработная плата по стране достигла 99,7 тысячи рублей, продемонстрировав номинальный годовой прирост на уровне 14,3%. Вместе с тем с поправкой на инфляцию показатели выглядят значительно скромнее: в октябре реальный рост составил лишь 6,1% в годовом выражении, а за десять месяцев — 4,7% год к году, то есть примерно вдвое меньше, чем в 2024 году, пишет издание.
При этом, как говорится в публикации, безработица продолжает держаться на уровне исторического минимума — 2,1%, но компанию продолжают отмечать нехватку кадров. Авторы материала отметили, что на динамику оплаты труда повлияли несколько факторов: охлаждение рынка труда после пика напряженности, высокая ключевая ставка и слабые темпы экономического роста. Бизнес стал осторожнее подходить к пересмотру фонда оплаты труда.
Ранее правительство РФ утвердило план, согласно которому в 2026—2030 годах реальные доходы населения должны продолжить расти устойчивыми темпами. В документе, на который ссылались журналисты, заложен рост реальных денежных доходов на 4,8% в 2026 году, 3,5% в 2027-м и около 3,1% ежегодно с 2028 года, при том что в октябре 2025-го среднемесячная номинальная зарплата уже превысила 99,7 тысячи рублей.