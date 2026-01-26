РБК: эпоха стремительного роста зарплат в России подходит к концу

«Эпоха стремительного роста зарплат в России подходит к концу», — пишет РБК. В октябре 2025-го среднемесячная начисленная заработная плата по стране достигла 99,7 тысячи рублей, продемонстрировав номинальный годовой прирост на уровне 14,3%. Вместе с тем с поправкой на инфляцию показатели выглядят значительно скромнее: в октябре реальный рост составил лишь 6,1% в годовом выражении, а за десять месяцев — 4,7% год к году, то есть примерно вдвое меньше, чем в 2024 году, пишет издание.