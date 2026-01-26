IndiGo поставила на паузу полеты в Ташкент, Алматы, Баку и Тбилиси

«Отмена рейсов происходит на фоне растущей напряженности между Ираном и Соединенными Штатами, а также опасений, что ситуация может перерасти в военный конфликт», — говорится в статье NDTV.
Для туристов это решение стало неожиданностью. Также приостановка полетов в указанные города вызвало обеспокоенность среди представителей туротрасли, поскольку наблюдался рост путешественников из Индии.
В Travel and Tour World отметили, что Узбекистан, Азербайджан, Грузия и Казахстан активно инвестировали в привлечение туристов, обновление аэропортов, развитие культурного туризма. При этом индийские туристы стали важным сегментом рынка, поскольку активно тратят деньги в стране пребывания.
По данным Нацкомстата, Узбекистан в прошлом году посетили 11,7 млн иностранцев. Из этого числа 80,8 тыс. гостей пришлись на гостей из Индии.
Ранее Kursiv Uzbekistan писал, что 21 января самолет Uzbekistan Airways, летевший во Владивосток, сел в Красноярске.