Стало известно, сколько россияне потратили денег на платные дороги

Ранее в «Автодоре» сообщали, что в 2026 году могут пересмотреть тарифы на проезд по платным магистралям из ‑за инфляции и роста расходов на содержание дорог, пообещав принимать решение взвешенно, чтобы не снизить трафик. Тогда же отмечалось, что в структуре выручки за 2025 год в 140 млрд рублей доля трассы М-4 «Дон» сократилась до 47% на фоне увеличения потока на М-11, М-12 и ЦКАД, а льготы для электромобилей на федеральных платных дорогах планируется сохранить минимум до 2026 года.