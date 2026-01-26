Россияне массово пошли в банкротство — почти 630 тысяч за год

В 2025 году в России резко выросло число граждан, признанных финансово несостоятельными. Через суд банкротами стали почти 568 тыс. человек, еще 61,3 тыс. получили этот статус по упрощенной внесудебной процедуре. Такие цифры приводит «Федресурс», данные изучил РБК.
Общий итог с момента запуска института банкротства физлиц в 2015 году и введения внесудебного механизма в 2020-м достиг 2,22 млн россиян. Это уже не единичные истории — это устойчивый поток.
Темпы прироста, впрочем, постепенно выравниваются. В последние три года рост держится в пределах 20−30%. Для сравнения: в первые годы работы механизма количество завершенных дел ежегодно прибавляло на 50−70%. Однако в 2025-м судебных банкротств физлиц и индивидуальных предпринимателей с реализацией имущества оказалось на 31,5% больше, чем годом ранее. В 2024 году было завершено 431,8 тыс. таких процедур.
При этом реструктуризация долгов, наоборот, стала случаться реже. В 2025 году суды согласовали пересмотр обязательств только для 37,8 тыс. человек. Годом ранее таких решений было 49,8 тыс. Одной из причин стало то, что кредиторы чаще договариваются с должниками без жесткой процедуры — на рассрочку или отсрочку. Количество подобных соглашений выросло в 2,3 раза, до 3129 случаев. Их доля в общей структуре процедур поднялась с 0,3% до 0,5%.
Судебное банкротство по-прежнему чаще всего запускают сами должники. В 2025 году их доля достигла 97,3%, прибавив по сравнению с прошлым годом.
Упрощенная схема через МФЦ тоже набирает ход. В 2025 году открыли 68,3 тыс. внесудебных процедур — это на 22,9% больше, чем в 2024-м. Тогда приток заявлений резко увеличился после расширения доступа к механизму для пенсионеров. По правилам упрощенного банкротства итоговый статус присваивается через шесть месяцев, поэтому значительная часть заявителей прошлого года получила результат уже в 2025-м. Число завершенных внесудебных процедур за год выросло на 70,4%.
Условия упрощенного банкротства в 2025 году дополнительно смягчили. Процедуру без суда теперь могут быстрее пройти участники специальной военной операции: по их долгам больше не требуется завершения исполнительного производства. Аналогичные послабления действуют и для других социально уязвимых категорий — пенсионеров и получателей детских пособий. С прошлого года они вправе обращаться за внесудебным банкротством даже при незакрытом исполнительном производстве, если оно длится более одного года.
На этом фоне масштаб долговых взысканий остается высоким. По данным ФССП, в январе—ноябре 2025 года на исполнении находилось 33,3 млн дел о взыскании долгов по кредитам и займам на сумму 3,8 трлн рублей. Поскольку у одного должника может быть несколько производств, эти цифры не отражают точного числа людей с просрочками. На конец ноября более 9 млн дел по кредитным долгам оставались неоконченными, а сумма задолженности по ним достигала 991 млрд рублей.
