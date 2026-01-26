Россияне массово пошли в банкротство — почти 630 тысяч за год

На этом фоне масштаб долговых взысканий остается высоким. По данным ФССП, в январе—ноябре 2025 года на исполнении находилось 33,3 млн дел о взыскании долгов по кредитам и займам на сумму 3,8 трлн рублей. Поскольку у одного должника может быть несколько производств, эти цифры не отражают точного числа людей с просрочками. На конец ноября более 9 млн дел по кредитным долгам оставались неоконченными, а сумма задолженности по ним достигала 991 млрд рублей.