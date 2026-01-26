Льготники Башкирии смогут выбирать земельные участки

В парламенте подчеркнули, что самостоятельный поиск участка с оформлением необходимых документов будет правом, а не обязанностью. Принцип очереди остаётся, так же как и денежная компенсация вместо земли. Предполагается, что с участием заинтересованных сторон очередь будет двигаться быстрее.