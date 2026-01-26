Льготники Башкирии смогут выбирать земельные участки

Госсобрание Башкирии приняло в первом чтении поправку в республиканский закон «О регулировании земельных отношений». Как пояснили в пресс-службе Курултая, законопроект даёт гражданам, имеющим право на бесплатную землю, возможность самостоятельно образовывать земельные участки.
При выборе участка нужно будет соблюсти ряд условий. Земля должна находиться в границах населённого пункта и в зоне, предназначенной для индивидуального жилищного строительства. Образование участка должно соответствовать градостроительной документации и правилам землепользования и застройки.
Затем льготникам нужно подать заявление о предварительном согласовании выбранного участка в минземимущества либо в местную администрацию. Решение о предварительном согласовании станет основанием для бесплатного выделения земли.
В парламенте подчеркнули, что самостоятельный поиск участка с оформлением необходимых документов будет правом, а не обязанностью. Принцип очереди остаётся, так же как и денежная компенсация вместо земли. Предполагается, что с участием заинтересованных сторон очередь будет двигаться быстрее.
По данным МЗИО РБ на 1 января 2026 года, в очереди на бесплатный земельный участок состоят 16 098 льготников. Из них 10 434 — это многодетные семьи, 2823 — нуждающиеся в жилье, 626 — участники СВО и семьи погибших участников СВО, 531 — молодые семьи, 19 — бюджетники. 80% очередников — жители Уфы и Уфимской агломерации.
Ранее сообщали, что в Башкирии планируют изыскать ещё более 1 тыс. га земель под строительство.