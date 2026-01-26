Миасский машзавод продает оборонные цеха за 2,6 млрд

Конкурсный управляющий Анатолий Селищев в объявлении подчеркнул, что покупатель должен сохранить целевое назначение имущества, продолжить исполнять договоры должника по ГОЗ и взять на себя обязанности по обеспечению жителей и организаций коммунальными услугами. Заявители должны предоставить задаток в размере 10%, а также лицензии на производство, ремонт, утилизацию вооружения и военной техники, на работу с гостайной в степени «совершенно секретно» и на осуществление космической деятельности.