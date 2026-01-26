Миасский машзавод продает оборонные цеха за 2,6 млрд

Предприятие признано банкротом в июле 2022 года.
На обанкроченном Миасском машиностроительном заводе (ММЗ, Челябинская область), который входит в структуру Роскосмоса, выставили на продажу цеха, где выполняется гособоронзаказ (ГОЗ). Закрытые торги пройдут 23 марта и стартуют с 2,64 миллиардов рублей.
«Единый лот, в состав которого входит ограниченно оборотоспособное имущество должника стратегического предприятия, предназначенного для осуществления деятельности, связанной с выполнением работ по государственному оборонному заказу, обеспечением федеральных государственных нужд в области поддержания обороноспособности и безопасности РФ. Начальная цена — 2 649 785 453 рубля, шаг аукциона — 5%», — говорится в сопроводительных документах на «Федресурсе».
В состав лота входят три единицы корпуса, 149 видов техники, а также 36 объектов недвижимости и 3351 единицы движимого имущества для исполнения гособоронзаказа. Кроме того, покупатель получит объекты коммунальной инфраструктуры с коммуникациями и земельными участками с оформленными сервитутами.
Конкурсный управляющий Анатолий Селищев в объявлении подчеркнул, что покупатель должен сохранить целевое назначение имущества, продолжить исполнять договоры должника по ГОЗ и взять на себя обязанности по обеспечению жителей и организаций коммунальными услугами. Заявители должны предоставить задаток в размере 10%, а также лицензии на производство, ремонт, утилизацию вооружения и военной техники, на работу с гостайной в степени «совершенно секретно» и на осуществление космической деятельности.
ММЗ был признан банкротом в июле 2022 года, на предприятии ведется конкурсное управление. Летом 2025 года цеха оборонного предприятия было решено реализовать на торгах. Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу предприятия с просьбой прокомментировать информацию, ответ будет опубликован после получения.