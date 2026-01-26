Выйти из «крысиных бегов»: инвестор объяснил, как перестать жить от зарплаты до зарплаты

По словам Селиванова, к деньгам нужно относиться как к инструменту свободы.
Жизнь «от зарплаты до зарплаты» делает людей удобными для управления и лишает их ощущения свободы. Чтобы выйти из этой модели, деньги нужно воспринимать как инструмент. Об этом заявил управляющий партнер SMK Capital, частный инвестор, соучредитель инвестиционной компании Сергей Селиванов.
По словам инвестора, нынешняя экономическая модель заинтересована в том, чтобы граждане тратили все, что зарабатывают. «Деньги для многих не инструмент свободы, а источник тревоги. Когда человек начинает воспринимать деньги как инструмент, он автоматически выходит из “крысиных бегов”, — идеальный потребитель», — считает Селиванов, передает радио «Спутник».
Он добавил, что большинство программ по финансовой грамотности учат экономить на мелочах, но не помогают выстроить мышление владельца капитала. «Нас учат экономить на кофе, пачке сигарет, но не учат создавать активы. Главный разрыв между бедными и богатыми не в доходах, а в логике. Финансово безграмотный сначала тратит, потом думает. Финансово грамотный сначала считает, потом действует», — сказал инвестор.
