Выйти из «крысиных бегов»: инвестор объяснил, как перестать жить от зарплаты до зарплаты

Он добавил, что большинство программ по финансовой грамотности учат экономить на мелочах, но не помогают выстроить мышление владельца капитала. «Нас учат экономить на кофе, пачке сигарет, но не учат создавать активы. Главный разрыв между бедными и богатыми не в доходах, а в логике. Финансово безграмотный сначала тратит, потом думает. Финансово грамотный сначала считает, потом действует», — сказал инвестор.