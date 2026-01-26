Минтранс Прикамья намерен взыскать с местного перевозчика 16,5 млн рублей

АО «Интранс» сейчас является краевым перевозчиком, работает в Перми на маршрутах № 51 и 74. Компания обслуживает также восемь межмуниципальных маршрутов краевой столицы: № 104, 106, 108, 148, 150, 175, 206 и 485. В 2024 году убыток общества увеличился на 9%, составив 161,6 млн руб. (в 2023-м — 148,1 млн руб.). Выручка предприятия снизилась незначительно: с 569,7 млн до 563,6 млн руб.