Известные пермские рестораторы планируют открыть новый проект с мексиканской кухней

Заведения Rob Roy, Mai Tai, Curtiss, «Лапшичная» и Nolan wine & kitchen создала команда рестораторов, которые называют себя «Кулинарная мафия». Их проекты много раз становились одними из лучших в стране. Так, в 2025 году Nolan wine & kitchen вошел в топ-6 среди ресторанов центрального округа, в 2024 году — в топ-7, а в 2023 году — в топ-4.