Известные пермские рестораторы планируют открыть новый проект с мексиканской кухней

Подробности о меню и напитках создатели проекта держат в секрете.
Рестораторы, создавшие бары Rob Roy, Mai Tai, Curtiss, бистро «Лапшичная» и ресторан Nolan wine & kitchen, готовят к открытию в Перми новый проект. Это будет бар с напитками и блюдами мексиканской кухни Mucho Mas. Информация о запуске проекта опубликована в социальных сетях заведения.
«Бар открываем в 2026 году. Другой информации пока нет. Подробности раскроем ближе к открытию», — рассказал ресторатор Николай Канищев корреспонденту URA.RU.
Известно, что шеф-поваром бара станет Антон Оборин, который руководит рестораном Nolan Wine & Kitchen и гриль-баром Rob Roy. Главным по напиткам будет бар-менеджер проекта SpeakEasy Денис Пирожинский.
Заведения Rob Roy, Mai Tai, Curtiss, «Лапшичная» и Nolan wine & kitchen создала команда рестораторов, которые называют себя «Кулинарная мафия». Их проекты много раз становились одними из лучших в стране. Так, в 2025 году Nolan wine & kitchen вошел в топ-6 среди ресторанов центрального округа, в 2024 году — в топ-7, а в 2023 году — в топ-4.