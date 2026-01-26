Почти половина россиян ждёт прибавку к зарплате уже в начале 2026 года

Почти каждый второй россиянин рассчитывает на повышение зарплаты в первом полугодии 2026 года. По данным исследования сервисов по поиску работы, на рост доходов надеются 48% опрошенных.
Судя по результатам, ожидания у большинства довольно умеренные. Прибавку меньше 10% прогнозируют 15% респондентов. Еще 18% рассчитывают на рост оклада в пределах 11−25%. На повышение в диапазоне 26−50% надеются 6% участников опроса.
Более резкий рост зарплаты ожидают единицы. Увеличение доходов на 51−75% ждут 4% работников, а прибавку свыше 76% — еще 5% опрошенных.
Причины, по которым люди связывают ближайшую прибавку с реальностью, тоже распределились предсказуемо. Так, 31% считают главным фактором ежегодную индексацию. Еще 29% надеются получить больше денег за счет высоких результатов в работе.
Продвижение по карьерной лестнице как шанс на рост доходов рассматривают 15% респондентов. Еще 10% опираются на прямые обещания руководства. Столько же связывают будущие прибавки с финансовыми итогами компании за 2025 год.
Кроме того, 6% участников опроса отметили, что важную роль в вопросе зарплаты играет конструктивное общение и выстроенные отношения с начальством. Остальные причины стали решающими еще для 15% опрошенных.
