Ричмонд
-3°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Почти половина россиян ждёт прибавку к зарплате уже в начале 2026 года

Почти каждый второй россиянин рассчитывает на повышение зарплаты в первом полугодии 2026 года.

Почти каждый второй россиянин рассчитывает на повышение зарплаты в первом полугодии 2026 года. По данным исследования сервисов по поиску работы, на рост доходов надеются 48% опрошенных.

Судя по результатам, ожидания у большинства довольно умеренные. Прибавку меньше 10% прогнозируют 15% респондентов. Еще 18% рассчитывают на рост оклада в пределах 11−25%. На повышение в диапазоне 26−50% надеются 6% участников опроса.

Более резкий рост зарплаты ожидают единицы. Увеличение доходов на 51−75% ждут 4% работников, а прибавку свыше 76% — еще 5% опрошенных.

Причины, по которым люди связывают ближайшую прибавку с реальностью, тоже распределились предсказуемо. Так, 31% считают главным фактором ежегодную индексацию. Еще 29% надеются получить больше денег за счет высоких результатов в работе.

Продвижение по карьерной лестнице как шанс на рост доходов рассматривают 15% респондентов. Еще 10% опираются на прямые обещания руководства. Столько же связывают будущие прибавки с финансовыми итогами компании за 2025 год.

Кроме того, 6% участников опроса отметили, что важную роль в вопросе зарплаты играет конструктивное общение и выстроенные отношения с начальством. Остальные причины стали решающими еще для 15% опрошенных.

Читайте также: Предсказание Ванги снова всплыло в западной прессе из-за «инопланетной» кометы.