Штрафы за нелегальные киоски в Приморье приблизят к московским

Законодательное собрание Приморья (ЗС ПК) рассмотрит инициативу губернатора об увеличении штрафов за несанкционированное размещение киосков, ларьков и других нестационарных торговых объектов (НТО). Их размер для должностных и юридических лиц увеличат в два раза, приблизив к уровню Московской области. Комитет по региональной политике, законности и международному сотрудничеству рекомендовал принять инициативу на ближайшем заседании в трех чтениях. По словам депутатов, ранее предприниматели не жаловались на штрафы. Потенциальный эффект для бюджета за счет штрафов может составить от 387 млн до нескольких миллиардов рублей, сообщает ИА PrimaMedia.
Законопроект об ужесточении санкций за незаконное размещение НТО разработал краевой Минпромторг во исполнение распоряжения правительства Приморья. Сейчас краевым законом об административных правонарушениях предусмотрены следующие штрафы (ст. 7.23): для граждан — 4 тыс. руб., при повторе нарушения в течение года — 5 тыс. руб.; для должностных лиц — от 10 до 15 тыс. руб., при повторе — от 15 до 30 тыс. руб.; для юрлиц — от 30 до 50 тыс. руб., при повторе — от 50 до 100 тыс. руб.
Краевые власти предлагают увеличить их для должностных и юридических лиц вдвое: для должностных лиц — от 25 до 40 тыс. руб., при повторе — от 40 до 50 тыс. руб.; для юрлиц — от 50 до 100 тыс. руб., при повторе — от 100 до 150 тыс. руб.
В качестве примера практики других субъектов министр промышленности и торговли Приморья Сергей Калитин привел расценки на штрафы в Подмосковье.
В Московской области предусмотрены следующие штрафы за аналогичные нарушения: для должностных лиц — от 30 до 40 тыс. руб., при повторе — от 45 до 50 тыс. руб.; для юрлиц — от 50 до 100 тыс. руб., при повторе — от 150 до 200 тыс. руб.
После принятия закона Приморье почти сравняется с московским регионом.
«Незаконная деятельность должностных и юридических лиц в сфере размещения и эксплуатации нестационарных торговых объектов с нарушением схемы размещения нарушает внешний архитектурный облик муниципальных образований, ухудшает условия проживания и отдыха населения, создаёт препятствия для проезда спецтранспорта при чрезвычайных ситуациях», — аргументировал Сергей Калитин.
Также министр указал, что увеличение размера административных штрафов «обусловлено ростом потребительских цен и недостаточной эффективностью действующих санкций, необходимостью приведения в соответствие с федеральными тенденциями».
Депутат Заксобрания Тахир Ибашев (КПРФ) выразил опасение, что это все коснется бабушек, которые вдоль дорог продают собранное на дачном участке. Ему пояснили, что речь идет именно о размещении киосков и повышении ответственности для должностных и юрлиц. А за нелегальную уличную торговлю депутаты повысили штрафы буквально перед новогодними каникулами, в том числе и гражданам, напомнил депутату министр.
Минэкономразвития Приморья в заключении об оценке регулирующего воздействия данной инициативы привело расчетные показатели об эффектах. В нем отмечается, что среднее количество фиксируемых нарушений в день составляет 265 единиц, но без уточнений, сколько случаев приходится на граждан, должностных и юрлиц.
«По финансовой оценке разработчика, прогнозируется существенный размер поступлений в бюджет за счет административных штрафов за нарушение размещения НТО вне утвержденной органом местного самоуправления схемы размещения НТО», — говорится в документе.
По самой нижней границе штрафных санкций — за счет наказания граждан, — по расчетам Минэка, возможный размер дохода в бюджет края за год оценивается в 386,9 млн рублей (265 нарушений x 4 тыс.руб. x 365 дней в году). Если следовать логике расчетов Минэкономразвития, увеличение штрафов за незаконное размещение НТО для должностных и юрлиц может принести бюджету 10-значные суммы, при условии, что большая часть нарушений приходится именно на них.
Законопроект коснется, прежде всего, представителей малого и среднего бизнеса. Как отметил и.о. председателя регионального комитета Сергей Ищенко («Единая Россия»), на него приходятся павильоны, а супермаркеты, федеральные сети — крупный бизнес. Однако, по словам парламентария, предприниматели не жалуются на штрафы — их больше интересуют вопросы бюрократических процедур.
«Пытался сделать мониторинг по Уссурийску и по Владивостоку. Встречался с предпринимателями. Никто не пожаловался на штрафы. 95% говорили в целом о системе, как получить разрешение, сколько времени уходит
«Действительно, сегодня этих павильонов наставлено очень много. Значительная часть не узаконена, и люди дальше работают. Наводить порядок нужно, это обязательно. И со штрафами мы с одной стороны опоздали, а, с другой стороны, приблизились к Москве».
Ожидается, что Заксобрание рассмотрит инициативу на заседании 28 января.