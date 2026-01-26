Ричмонд
В 2025 году бюджет получил 76,2 трлн сумов от таможенных платежей

Сборы от таможенных платежей в 2025 году составили 76,2 трлн сумов при годовом приросте на 21%, говорится в поздравлении президента Узбекистана Шавката Мирзиёева к таможенникам республики.

Источник: Курсив

За прошедший год, таможенникам удалось пресечь ввоз контрабанды на общую сумму в 1,2 трлн сумов. Благодаря анализу рисков в бюджет пополнился 7 трлн сумов. За счет оформления товаров как официального импорта — еще 2,3 трлн сумов.

Глава государства отметил, что таможенные процедуры в республике упростили в соответствии с требованиями Всемирной торговой организации (ВТО).

«В нынешнее непростое время усиление деятельности таможенных органов по обеспечению экономической безопасности, в том числе по двукратному сокращению доли “теневой экономики” в ближайшие пять лет, является одной из ключевых задач», — подчеркнул Мирзиёев.

Также пресечен оборот 1,8 тонны наркотиков и 1,1 тонны психотропных и сильнодействующих веществ.

Ранее Kursiv Uzbekistan писал, что таможенное оформление станет проще и дешевле с 2026 года в Узбекистане.