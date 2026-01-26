В 2025 году бюджет получил 76,2 трлн сумов от таможенных платежей

За прошедший год, таможенникам удалось пресечь ввоз контрабанды на общую сумму в 1,2 трлн сумов. Благодаря анализу рисков в бюджет пополнился 7 трлн сумов. За счет оформления товаров как официального импорта — еще 2,3 трлн сумов.
Глава государства отметил, что таможенные процедуры в республике упростили в соответствии с требованиями Всемирной торговой организации (ВТО).
«В нынешнее непростое время усиление деятельности таможенных органов по обеспечению экономической безопасности, в том числе по двукратному сокращению доли “теневой экономики” в ближайшие пять лет, является одной из ключевых задач», — подчеркнул Мирзиёев.
Также пресечен оборот 1,8 тонны наркотиков и 1,1 тонны психотропных и сильнодействующих веществ.
