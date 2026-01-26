Аналитики ЕАБР сказали, что будет с экономикой Беларуси в 2026 году

Аналитики отмечают, что снижение спроса на продукцию предприятий Беларуси со стороны России привело к сокращению выпуска в промышленности на 1,8%. При условии запланированных белорусских правительством инвестиционных проектов, а также усиления экономической активности в России, прогнозируется рост ВВП Беларуси на 1,8% в 2026 году.