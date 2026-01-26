Ричмонд
Аналитики ЕАБР сказали, что будет с экономикой Беларуси в 2026 году

Аналитики ЕАБР дали прогноз по экономике Беларуси в 2026 году.

Источник: Комсомольская правда

Аналитики ЕАБР сказали, что будет с экономикой Беларуси в 2026 году. Прогноз опубликован в еженедельном макрообзоре Евразийского банка развития.

Специалисты обращают внимание, что по итогам 2025 года рост белорусской экономики составил 1,3%. Это стало возможным из-за сильного внутреннего спроса. Так, розничные продажи выросли на 6,6%.

Аналитики отмечают, что снижение спроса на продукцию предприятий Беларуси со стороны России привело к сокращению выпуска в промышленности на 1,8%. При условии запланированных белорусских правительством инвестиционных проектов, а также усиления экономической активности в России, прогнозируется рост ВВП Беларуси на 1,8% в 2026 году.

Ранее Минэкономики раскрыло, за счет чего Беларусь ждет роста в 2026.

Тем временем власти решили, попадут ли хрущевки под реновацию в Минске.

А еще ледяной дождь, метели и другие опасности погоды ожидают белорусов 26 января.