Аналитики ЕАБР сказали, что будет с экономикой Беларуси в 2026 году. Прогноз опубликован в еженедельном макрообзоре Евразийского банка развития.
Специалисты обращают внимание, что по итогам 2025 года рост белорусской экономики составил 1,3%. Это стало возможным из-за сильного внутреннего спроса. Так, розничные продажи выросли на 6,6%.
Аналитики отмечают, что снижение спроса на продукцию предприятий Беларуси со стороны России привело к сокращению выпуска в промышленности на 1,8%. При условии запланированных белорусских правительством инвестиционных проектов, а также усиления экономической активности в России, прогнозируется рост ВВП Беларуси на 1,8% в 2026 году.
Ранее Минэкономики раскрыло, за счет чего Беларусь ждет роста в 2026.
