FT узнала о переговорах Rheinmetall о создании немецкого аналога Starlink

О создании собственных аналогов системы Starlink задумались и другие страны, в том числе Россия. В сентябре 2025 года гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов сообщил, что в стране появится своя подобная разработка. В ноябре глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский заявил, что суверенным ответом системе Starlink станет низкоорбитальная спутниковая группировка «Рассвет». По его словам, после запуска проекта Россия планирует предоставлять доступ к технологии странам-союзникам. В январе Баканов анонсировал серийное производство терминала для широкополосного доступа в интернет в текущем году.