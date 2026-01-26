ЕАБР объяснил причину роста белорусского ВВП

МИНСК, 26 янв — Sputnik. Экономика Беларуси выросла на 1,3% по итогам минувшего года во многом из-за внутреннего спроса, говорится в очередном обзоре экспертов Евразийского банка развития (ЕАБР).
«Розничные продажи увеличились на 6,6%», — напомнили в ЕАБР.
Аналитики этой организации ожидают, что белорусский ВВП в 2026 году вырастет в итоге на 1,8%. Драйверами станут инвестиционные проекты государства и усиления экономической активности в России.
Белорусское правительство запланировало на ближайшую перспективу целый ряд инвестиционных проектов. Например, утверждена госпрограмма «Туризм» на 2026 — 2030 годы. В частности, она предполагает увеличение на 30% номерного фонда гостиниц и других средств размещения.
Что касается сотрудничества с Россией, то недавно назначенный в РФ белорусский посол Юрий Селиверстов констатировал, что нужно конкурировать с китайскими поставщиками техники. Посол подчеркнул, что необходимо поставлять товары вовремя и с должным качеством. Финансовые условия с белорусский стороны тоже должны быть хорошими.
Речь идет о различных инструментах кредитования и лизинга, которые поддерживает Банк развития. Более того, этот белорусский фонд вместе с Российским экспортным центром и с банками РФ запустит программы поддержки экспорта совместно производимой продукции не только в Россию, но и в третьи страны.