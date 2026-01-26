ЕАБР объяснил причину роста белорусского ВВП

Речь идет о различных инструментах кредитования и лизинга, которые поддерживает Банк развития. Более того, этот белорусский фонд вместе с Российским экспортным центром и с банками РФ запустит программы поддержки экспорта совместно производимой продукции не только в Россию, но и в третьи страны.