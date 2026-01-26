В апреле откроется новый рейс из Владивостока во Вьетнам

Вьетнамский лоукостер VietJet Air (входит в состав Sovico Group) в апреле начнет выполнять чартерные рейсы между Владивостоком и Данангом, курортным городом на побережье Южно‑Китайского моря в центральной части Вьетнама, сообщает ИА PrimaMedia.
По данным пресс-службы АО «Международный аэропорт Владивосток», рейсы будут осуществляться раз в десять дней на воздушных судах Airbus A321neo.
Ориентировочное время в полёте — 6 часов 20 минут.
Дананг считается конечным пунктом транспортного коридора «Восток-Запад», охватывающего Вьетнам, Лаос, Таиланд и Мьянму.
Отметим, что VietJet Air также выполняет чартерные рейсы между Владивостоком и островом Фукуок во Вьетнаме.
Центральный офис VietJet Air находится в Хошимине. Sovico Group является одним из крупнейших диверсифицированных конгломератов во Вьетнаме,
В 2025 году аэропорт Владивостока обслужил 3,261 млн пассажиров, что на 10% больше, чем в 2024 году.