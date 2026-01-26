В Перми продается легендарный танцевальный клуб

Заведение у Гознака проработало 27 лет.
В Индустриальном районе Перми продается танцевальный клуб-бар «Ритм», проработавший 27 лет. Стоимость готового бизнеса владельцы оценили в 5.5 млн рублей.
«Клуб-бар функционирует 27 лет. Площадь помещения — 357 квадратных метров. Рассчитан на 140 посадочных мест и 20 мест в банкетном зале. Имеется три гостевых санузла. Стоимость — 5,5 млн рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений.
Оборудование и интерьер в клубе новые — реновация была проведена в 2024 году. В стоимость входит все барное и кухонное оборудование, бренд и база данных.
Ранее URA.RU сообщало, что в центре Перми на улице Монастырской продаются площади в цокольном этаже помещения, в котором располагается известный ночной ресторан «Главбар». Стоимость актива в настоящее время составляет 41 млн рублей.