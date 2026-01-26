От каких банковских вкладов нужно держаться подальше

В этом году подобных предложений от банков сравнительно немного, поскольку ставки по вкладам уже и так высоки, и люди активно вкладывают туда деньги. Однако задача конкретного банка — сделать так, чтобы деньги привлекли именно к нему, а не к конкурентам. Поэтому они предлагают еще более выгодные условия. Иногда это десятые доли процента, но для клиента это может стать решающим фактором, отметил специалист.