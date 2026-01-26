От каких банковских вкладов нужно держаться подальше

В каком случае слишком высокие ставки должны вызвать настороженность, рассказал агентству «Прайм» старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников, передает ИА DEITA.RU.
В этом году подобных предложений от банков сравнительно немного, поскольку ставки по вкладам уже и так высоки, и люди активно вкладывают туда деньги. Однако задача конкретного банка — сделать так, чтобы деньги привлекли именно к нему, а не к конкурентам. Поэтому они предлагают еще более выгодные условия. Иногда это десятые доли процента, но для клиента это может стать решающим фактором, отметил специалист.
Тем не менее в некоторых случаях слишком заманчивые условия могут быть поводом для осторожности. Нужно трезво оценивать ситуацию и понимать, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Поэтому, если вам предлагают ставку значительно выше средней по рынку, то, скорее всего, есть какие-то дополнительные условия, или же это мошенники, предупредил Гусятников.
Очень важно внимательно читать договор, обращая особое внимание на все условия, особенно на сноски, уточнения и мелкий шрифт. Иногда такие «сказочные» предложения распространяются не на всех клиентов, а только на избранных — например, случайных счастливчиков, участников зарплатных программ или премиальных клиентов. Для большинства остальных ставка окажется стандартной рыночной.
Иногда под максимальный процент можно положить деньги только на условиях, которые заранее невыгодны, например, когда их нельзя снять до окончания срока вклада. Если же вам обещают повышенную доходность, превышающую 20% годовых, без подобных оговорок, это повод насторожиться. Такие предложения, как правило, делают только мошенники, заключил юрист.