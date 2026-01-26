Рустам Минниханов участвует в крупнейшей в мире выставке пищевой промышленности в Дубае

Ежегодно Gulfood собирает более 5 тыс. компаний из 125 стран и принимает свыше 130 тыс. посетителей. Общая площадь выставки превышает 200 тысяч квадратных метров.
Татарстан участвует в Gulfood с 2021 года. Выставка является эффективным инструментом для налаживания партнерских связей в отрасли и способствует росту экспорта продукции агропромышленного комплекса Татарстана.
Рустам Минниханов вместе с министром сельского хозяйства России Оксаной Лут посетили открытие Российского национального стенда в Dubai Expo City.
