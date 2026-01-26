Ричмонд
Рустам Минниханов участвует в крупнейшей в мире выставке пищевой промышленности в Дубае

Раис Татарстана Рустам Минниханов принимает участие в мероприятиях крупнейшей в мире выставки пищевой промышленности Gulfood, которая проходит в Дубае. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Источник: пресс-служба Раиса РТ

Ежегодно Gulfood собирает более 5 тыс. компаний из 125 стран и принимает свыше 130 тыс. посетителей. Общая площадь выставки превышает 200 тысяч квадратных метров.

Татарстан участвует в Gulfood с 2021 года. Выставка является эффективным инструментом для налаживания партнерских связей в отрасли и способствует росту экспорта продукции агропромышленного комплекса Татарстана.

Рустам Минниханов вместе с министром сельского хозяйства России Оксаной Лут посетили открытие Российского национального стенда в Dubai Expo City.

