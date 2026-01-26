Ричмонд
Новосибирская прокуратура усилит надзор за расселением аварийного жилья

Зампрокурора России Сергей Зайцев поставил задачи на 2026 год перед новосибирскими надзорными органами.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Новосибирской области в этом году усилит контроль за сферой ЖКХ и расселением аварийных домов. Об этом заявил заместитель генерального прокурора России Сергей Зайцев на областной коллегии.

Особое внимание будет уделено снижению аварийности на сетях и замене старой инфраструктуры. Прокуроры проконтролируют ход работ, в том числе выполняемых по концессионным соглашениям.

Второй ключевой задачей станет системный надзор за переселением людей из ветхого жилья. Речь идет и о более чем 900 многоквартирных домах, которые не вошли в действующую госпрограмму, но также требуют расселения.