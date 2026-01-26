Ричмонд
-4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На охрану омских мостов выделят ещё 19,2 миллиона рублей

Победителя аукциона определят 2 февраля.

Источник: Om1 Омск

В Омске вновь объявлен поиск подрядной организации для охраны мостов и путепроводов в 2026 году. Заказчиком выступает муниципальное учреждение «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства».

Согласно документации, под охрану планируется передать семь объектов: мосты имени 60-летия ВЛКСМ, Ленинградский и Фрунзенский, а также путепроводы на улицах 4-я Кировская, Торговая, Заозёрная и на пересечении улиц 15-я Рабочая и Хабаровская. Работы должны начаться 1 марта и продлиться до 29 сентября. Начальная стоимость контракта — 19,2 млн рублей. Победителя аукциона определят 2 февраля.

Планируется, что охрана будет осуществляться круглосуточно с использованием патрульных автомобилей. За Ленинградским мостом и путепроводом на Торговой дополнительно установят видеонаблюдение.

Сотрудники охраны должны быть оснащены резиновыми дубинками, наручниками, электрошокерами, а также средствами для противодействия беспилотным летательным аппаратам. Кроме того, на постах будут использоваться рации, видеорегистраторы, газоанализаторы и рентгенотелевизионные установки для досмотра.

В январе и феврале охрану этих объектов осуществляет компания из Кургана — ООО «Подразделение транспортной безопасности “Орион”. За два месяца её услугам было выделено 5,3 млн рублей. Эта же компания занималась охраной объектов и в прошлом году: с 1 июня по 31 декабря 2025 года стоимость контракта составила 15,3 млн рублей.