Стало известно, сколько в Башкирии субъектов малого бизнеса

По итогам 2025 года в Башкирии количество субъектов малого и среднего бизнеса (МСП) увеличилось на 6,4%. В 2024-м в регионе их было около 142 тыс., в 2025-м стало почти 151 тыс.
97% МСП — это микропредприятия, их 146,2 тыс. Средних — 374. Малых — 4354.
Численность работающих на малых и средних предприятиях выросла с 597,4 тыс. до 653 тыс. человек. Это шестая часть населения республики или треть его работоспособной части.
Количество самозанятых выросло до 343,6 тыс. человек (2024 — 262,9 тыс.). Они уплатили в казну 1,3 млрд руб. налога, показав доход в размере 50 млрд руб.
В целом малый и средний бизнес уплатил 24,4 млрд руб. налогов (в 2024 — 22 млрд). Статистика ФНС показывает, что почти стопроцентно малый бизнес использует специальные налоговые режимы. Большая часть налогов — 21,3 млрд, уплачены по «упрощёнке» (УСН), 1,7 млрд руб. — по патенту.
Данные сообщила глава министерства туризма и предпринимательства Светлана Верещагина на оперативном совещании правительства в ЦУР Башкортостана. Министр подчеркнула, что по количеству субъектов МСП Башкирия на 2 месте в ПФО и на 9-м в России. По приросту малых предприятий Башкирия первая в ПФО и на 5 месте в РФ.