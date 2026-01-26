Стало известно, сколько в Башкирии субъектов малого бизнеса

Данные сообщила глава министерства туризма и предпринимательства Светлана Верещагина на оперативном совещании правительства в ЦУР Башкортостана. Министр подчеркнула, что по количеству субъектов МСП Башкирия на 2 месте в ПФО и на 9-м в России. По приросту малых предприятий Башкирия первая в ПФО и на 5 месте в РФ.