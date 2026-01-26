Лифты старше 25 лет в Татарстане заменят до 2030 года

Шайдуллин отметил, что наибольшие риски связаны с лифтами в многоквартирных домах с фондами капитального ремонта на специальных счетах, где средств может не хватать. Он подчеркнул, что важно заранее проверять состояние спецсчетов и планировать финансирование замены, чтобы избежать массовых остановок лифтов.