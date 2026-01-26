Завершена процедура банкротства нижегородского банка «Ассоциация»

Как писал «Ъ-Приволжье», виновными в разорении банка признали его бывшего казначея Владимира Макаревича и предпринимателей Станислава Машагина и Павла Увяткина: отчетность кредитной организации и платежи в международной системе SWIFT были сфальсифицированы в пользу связанных с ними компаний-участников валютного рынка. Осужденным назначили реальные сроки по ст. 165 УК РФ о причинении ущерба путем обмана без цели хищения средств. В рамках мировых соглашений с конкурсным управляющим — Агентством по страхованию вкладов — они возместили многомиллионный ущерб.