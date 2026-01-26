Пермский край возобновил поставку пшеничных отрубей в Киргизию

Предприятия Пермского края с начала года возобновили поставки пшеничных отрубей в Киргизию. В прошлом году объем поставок составил 576 тонн.
По данным управления Россельхознадзора, из Прикамья в республику Средней Азии 20 января отправили 128 тонн продукции. Годом ранее январских поставок отрубей не было.
Продукция прошла лабораторный контроль в Пермском филиале ФГБУ «ВНИИКР». Лабораторная экспертизы установила ее соответствие фитосанитарным требованиям.
Пшеничные отруби являются побочным продуктом мукомольного производства. Внешний слой зерна пшеницы богат клетчаткой, различными витаминами и минералами, антиоксидантами.
Отруби используют для улучшения пищеварения, нормализации работы ЖКТ, снижения холестерина и поддержания веса. Их добавляют в каши, йогурты и выпечку или употребляют с жидкостью.