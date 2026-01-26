Больше тысячи долларов: Белстат назвал среднюю зарплату за декабрь

МИНСК, 26 янв — Sputnik. Номинальная начисленная средняя заработная плата в Беларуси в декабре превысила 3,1 тысячи рублей, сообщили в пресс-службе Национального статистического комитета.
«Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Республики Беларусь в ноябре 2025 года составила 3112,7 рубля», — говорится в сообщении.
Наибольший показатель зафиксирован в Минске — 4290,9 рубля. Что касается регионов, то в столичной области средняя зарплата составила 3171,8 рубля. В Брестской области — 2852,7, в Витебской — 2518,2 рубля, в Гродненской — 2681,9, в Гомельской — 2623,5, в Могилевской — 2485,2 рубля.
Самую высокую среднюю зарплату за ноябрь получили работники отрасли, связанной с информацией и связью, — 7069,7 рубля.
Представители финансовой и страховой деятельности получили в среднем 5664,8 рубля, а средний заработок специалистов, которые занимаются профессиональной, научной и технической деятельностью составил 4078,8 рубля.
Заработную плату более трех тысяч имели и строители — в среднем 3903,4 рубля.
В сфере промышленности средняя зарплата была на уровне 3285,1 рубля, у работников операций с недвижимым имуществом — 2939 рублей. Зарплата специалистов оптовой и розничной торговли (ремонт автомобилей и мотоциклов) в среднем составила 2929,9 рубля.
В сфере образования зарплата в среднем составила 2039,9 рубля. Работники сферы здравоохранения и социальных услуг в среднем получили за декабрь 2464 рубля.
За декабрь показатели средней зарплаты по видам экономической деятельности и по республике в целом продемонстрировали рост по сравнению с предыдущим месяцем. В частности, номинальная начисленная средняя заработная плата работников в ноябре года составила 2703,7 рубля.