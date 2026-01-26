Новый завод за $60 млн начала строить в Алматы турецкая компания

Проект реализует дочерняя компания турецкого холдинга Iskefe Holding — Halavet KZ. Инвестиции в проект составили $60 млн. На заводе будет налажено производство сырья, которое используется в пищевой, фармацевтической и косметической отраслях.
Предприятие будет ориентироваться как на внутренний рынок, так и на экспорт. Проект должен устранить дефицит в сфере переработки животного сырья и создать добавленную стоимость внутри страны.
Ранее сообщалось, что предприятие будет рассчитано на производство 7 тыс. тонн пищевого желатина в год. Первоначально завод должны были запустить еще в 2024 году, однако реализация проекта была отложена.
Iskefe Holding — турецкая холдинговая компания по производству кожи, желатина и коллагена, а также пищевых добавок, протеинов и натуральных белков.