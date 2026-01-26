В Беларуси средняя зарплата впервые превысила $1000, составив 3112,7 рубля

В Беларуси средняя зарплата превысила $1000, составив 3112,7 рубля. Подробности сообщает Национальный статистический комитет.
Так, в декабре 2025 года номинальная начисленная средняя заработная плата в стране составила 3112,7 рубля, или более 1094 долларов в эквиваленте (по курсу на 26 января 2026 года 1000 долларов составляет 2844 рубля). Таким образом впервые в истории показатель средней зарплаты превысил $1000.
Самая высокая средняя зарплата была зафиксирована в Минске, составив 4290,9 рубля. В Минской области номинальная начисленная средняя зарплата в декабре 2025 года оказалась 3171,8 рубля, а в Гродненской — 2681,9 рубля.
Что касается Гомельской области, то там средняя заработная плата составила 2623,5 рубля, в Брестской — 2852,7. В Витебской области средняя заработная плата в декабре была 2518,2 рубля, а в Могилевской — 2485,2 рубля.
