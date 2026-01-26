В Беларуси средняя зарплата впервые превысила $1000, составив 3112,7 рубля

Так, в декабре 2025 года номинальная начисленная средняя заработная плата в стране составила 3112,7 рубля, или более 1094 долларов в эквиваленте (по курсу на 26 января 2026 года 1000 долларов составляет 2844 рубля). Таким образом впервые в истории показатель средней зарплаты превысил $1000.