Жители Усть-Каменогорска остались без света и тепла из-за аварий на четырех котельных

Позже появились сообщения об отключении отопления. Новостной паблик osa_news_vko в Instagram сообщил, что без тепла остался один из детских садов города. В группе детского сада № 102, расположенного по улице Льва Толстого, 14, было всего 18 градусов тепла. Дети часто болеют, а постоянные простуды вынуждают их пить антибиотики. Родители жаловались на отсутствие тепла в садике и спрашивали, почему акимат и отдел образования не проверяют наличие отопления.