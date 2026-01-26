На Кубани в 2025 году от засухи пострадали посевы на площади свыше 1 млн га

«Особенно пострадали зерновые и масличные культуры, сахарная свекла. В то же время в масштабах страны наш урожай зерновых и зернобобовых культур оказался наивысшим — около 11,2 млн тонн. По рису мы продолжаем лидировать, собрано свыше 830 тыс. тонн. По масличной группе валовой сбор всех культур — подсолнечника, сои и рапса — превысил 1 млн тонн. Здесь хочу отметить заслугу наших ученых, которые на протяжении всего сезона сопровождали аграриев — давали рекомендации по уходным работам, реанимировали часть посевов», — рассказал господин Коробка.