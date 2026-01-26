Белстат сказал, кто в Беларуси получает самую высокую зарплату в 7069,7 рубля. Подробности рассказали в Национальном статистическом комитете.
В ведомстве назвали номинальную начисленную среднюю заработную плату в Беларуси в декабре 2025 года, которая составила 3112,7 рубля (подробнее мы писали здесь). Кроме того, были обнародованы сферы с самой высокой зарплатой.
Так, самые высокие заработки у сотрудников сферы информации и связи. Речь идет про 7069,7 рубля. Вместе с тем специалисты финансовой и страховой деятельности получают 5664,8 рубля. Заработная плата в профессиональной, научной и технической деятельности в декабре составила 4078,8 рубля.
В сфере строительства также довольно высокие заработки. В декабре 2025 года зарплата оказалась 3903,4 рубля. В сфере промышленности 3285,1 рубля, а специалисты по операциям с недвижимым имуществом получали 2939 рубля.
