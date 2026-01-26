Нацбанк Казахстана может продлить хождение старой купюры номиналом 10 000 тенге

«Это означает, что люди могут спокойно оплачивать покупки данными банкнотами, а также обменивать их на новые. В это время банки настраивают банкоматы и кассовое оборудование для работы с новыми банкнотами. Такой подход позволяет избежать спешки и неудобств при обмене для населения и бизнеса», — отметили в Нацбанке.