Нацбанк Казахстана может продлить хождение старой купюры номиналом 10 000 тенге

АСТАНА, 26 янв — Sputnik. Нацбанк Казахстана продолжает выпуск новых банкнот.
Все номиналы серии «Сакский стиль» выпущены, за исключением купюры 20 000 тенге, выпуск которой запланирован на конец 2026 года.
Наравне с новыми банкнотами в обороте остаются и старые купюры.
«Это означает, что люди могут спокойно оплачивать покупки данными банкнотами, а также обменивать их на новые. В это время банки настраивают банкоматы и кассовое оборудование для работы с новыми банкнотами. Такой подход позволяет избежать спешки и неудобств при обмене для населения и бизнеса», — отметили в Нацбанке.
Например, параллельное обращение банкноты номиналом 5 000 тенге с декабря 2023 года по сентябрь 2025 года позволило постепенно заменить старые на новые без всяких сложностей для казахстанцев.
«На сегодня в обращении осталось менее 1% банкнот старого образца, которые поступят в банки позднее, а часть из них возможно не вернется по причине утраты, вывоза и сохранения в коллекциях», — сообщил Национальный регулятор.
Также Нацбанк напомнил, что в 2026 году завершается период параллельного обращения для банкнот номиналом 2000 и 10 000 тенге.
10 000 тенге в ходу с 28 июня 2024 года до 27 июня 2026-го. А вот 2 000 тенге — с 25 декабря 2024 года до 24 июня 2026-го.
При этом, Нацбанк возможно продлит хождение старой купюры 10 000 тенге, так как они являются наиболее распространенными среди населения и предпринимателей.
«Кроме того, одновременное завершение параллельного обращения для 2 000 и 10 000 тенге может создать нагрузку для банковской системы. Поэтому продление срока поможет людям и бизнесу постепенно и удобно заменить старые банкноты на новые, а также обеспечит естественный износ банкнот старого образца», — отметили в Нацбанке.
В Национальном банке напомнили, что даже после завершения периода параллельного обращения все банки второго уровня и «Казпочта» будут обменивать банкноты старого образца на банкноты нового образца в течение еще трех лет, а филиалы Нацбанка — бессрочно.