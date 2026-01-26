Air Astana внедряет ИИ для управления наземным обслуживанием

Решение easie объединяет планирование персонала и наземной техники в единую интеллектуальную систему поддержки принятия решений. Благодаря интеграции данных в реальном времени, прогнозных алгоритмов и сценарной оптимизации система позволит Air Astana формировать более точные графики смен наземной службы, эффективнее координировать работу и обеспечивать операционную прозрачность для проактивного реагирования на изменения в течение операционного дня.