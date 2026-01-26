Air Astana внедряет ИИ для управления наземным обслуживанием

Air Astana делает важный шаг в рамках своей цифровой трансформации, выбрав easie от ICRON, одного из мировых лидеров в сфере SaaS-решений на базе искусственного интеллекта для авиационной отрасли, передает DKNews.kz.
Решение easie объединяет планирование персонала и наземной техники в единую интеллектуальную систему поддержки принятия решений. Благодаря интеграции данных в реальном времени, прогнозных алгоритмов и сценарной оптимизации система позволит Air Astana формировать более точные графики смен наземной службы, эффективнее координировать работу и обеспечивать операционную прозрачность для проактивного реагирования на изменения в течение операционного дня.
Air Astana оказывает наземное обслуживание на различных направлениях своей развивающейся маршрутной сети, обеспечивая высокий объем ежедневных рейсов и работу сотрудников фронтлайн-подразделений. Данное сотрудничество подтверждает приверженность Air Astana внедрению передовых технологий, направленных на повышение надежности, безопасности и качества наземного обслуживания пассажиров.