Молдова временно приостанавливает импорт мяса птицы из Украины

Напомним, в начале января ANSA провело проверки на нескольких фермерских хозяйствах в Молдове, по результатам которых было предписано уничтожить около 110 тысяч птиц и отозвать с потребительского рынка крупные партии яиц. Причиной этого стало обнаружение метронидазола в кормах, импортированных с Украины. Фермеров призвали использовать исключительно разрешенные ветеринарные препараты, строго по назначению специалиста, а также следить за тем, чтобы корма не содержали запрещенные вещества.