Молдова временно приостанавливает импорт мяса птицы из Украины

КИШИНЕВ, 26 янв — Sputnik. Импорт мяса птицы украинского производства временно приостановлен Молдовой из-за опасности использования производителями запрещенных препаратов. Об этом проинформировало Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (ANSA).
«Решение вынесено в результате комплексных расследований, проведенных агентством, подтвердивших наличие запрещенного вещества метронидазола в партиях ранее импортированных кормов из Украины», — говорится в официальном сообщении ANSA.
В ходе расследования было установлено, что ветеринарные препараты на основе метронидазола свободно продаются в соседней стране, несмотря на действующие там запреты.
«Несмотря на то что украинское законодательство запрещает использование метронидазола, расследование ANSA выявило, что вещество доступно на рынке. Ветеринарные лекарственные средства на основе метронидазола продаются и включены в каталоги продукции некоторых украинских производителей ветеринарных медикаментов», — сообщает агентство.
Вещество, которое более двух десятилетий строго запрещено к применению, было обнаружено в партиях продукции с официальными сертификатами с Украины, которые ошибочно подтверждали соответствие и безопасность продукции.
«Приостановка импорта будет действовать до тех пор, пока компетентные органы Украины не представят достоверные гарантии эффективного контроля и соответствия продукции, уточнили в агентстве», — заявили в ANSA.
Напомним, в начале января ANSA провело проверки на нескольких фермерских хозяйствах в Молдове, по результатам которых было предписано уничтожить около 110 тысяч птиц и отозвать с потребительского рынка крупные партии яиц. Причиной этого стало обнаружение метронидазола в кормах, импортированных с Украины. Фермеров призвали использовать исключительно разрешенные ветеринарные препараты, строго по назначению специалиста, а также следить за тем, чтобы корма не содержали запрещенные вещества.
Метронидазол — противопротозойный и противомикробный препарат. Его применение запрещено для животных, от которых получают пищевые продукты, предназначенные для потребления человеком, с 1997 года в Европейском союзе и с 2011 года в Молдове.