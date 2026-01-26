В Башкирии на 130 млн рублей обновили школьные пищеблоки

В 2025 году операторы социального питания вложили 130 млн рублей на обновление школьных пищеблоков. На эти деньги закуплено новое технологическое оборудование, обновлен кухонный и столовый инвентарь, проведен ремонт в 43 действующих пищеблоках. А также разработаны и обновлены все виды меню, включая меню для детей с сахарным диабетом и для лагерей, которые согласованы с Роспотребнадзором.
Кроме того, для повышения квалификации сотрудников и обмена опытом проведено 28 выездных семинаров, оказана консультационная и методическая помощь, в том числе для районов с низким уровнем организации питания, рассказал на совещании в правительстве министр торговли и услуг республики Азат Аскаров.
В мероприятии под руководством премьер-министра Андрея Назарова приняли участие главы администраций муниципальных районов и городских округов.
Андрей Назаров отметил, что в текущем учебном году в школах республики обучается свыше 500 тысяч учащихся. Бесплатным горячим питанием обеспечены все дети с 1 по 4 классы, а также дети с ограниченными возможностями здоровья, из многодетных малообеспеченных семей и дети участников специальной военной операции.
Глава кабмина подчеркнул, что по результатам прошлого года шести муниципалитетам был присвоен высокий уровень организации питания, 45 получили средний уровень.
Также он сообщил, что организаторы питания создали в республике 5 производственных площадок для выпуска полуфабрикатов, выпечки и кондитерских изделий.
По словам Азата Аскарова, также планируется обязательное обследование сотрудников образовательных учреждений на возможные кишечные заболевания перед началом учебного года. Данная мера позволит предотвратить возникновение и распространение острых кишечных инфекций.
В завершение совещания Андрей Назаров дал ряд поручений. В частности, минторгу поручено разработать инструкцию по организации привозного питания в школах и детских садах.
Ранее сообщалось, что в Башкирии откроют завод детского диетического питания.