В Башкирии на 130 млн рублей обновили школьные пищеблоки

В 2025 году операторы социального питания вложили 130 млн рублей на обновление школьных пищеблоков. На эти деньги закуплено новое технологическое оборудование, обновлен кухонный и столовый инвентарь, проведен ремонт в 43 действующих пищеблоках. А также разработаны и обновлены все виды меню, включая меню для детей с сахарным диабетом и для лагерей, которые согласованы с Роспотребнадзором.