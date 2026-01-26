Ричмонд
-4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из Сычуани в Ташкент отправили 300 тонн чая

Из китайского уезда Цзяцзян провинции Сычуань в Ташкент отправились десять фур с высококачественным зеленым чаем общим весом 300 тонн. Это первая поставка из региона в 2026 году.

Грузовики пересекут границу через КПП в Синьцзян-Уйгурском автономном районе и по маршруту Китай — Кыргызстан — Узбекистан прибудут в Ташкент. В 2025 году экспорт чая из этого региона составил около $29 млн.

Кроме того, Цзяцзян открыл первый зарубежный склад чая в Узбекистане. Продукция из этого китайского региона поставляется в 20 стран, включая Россию и Марокко.

Напомним, что по итогам 2025 года торговля Узбекистана с Китаем превысила $17,2 млрд.

Ранее Kursiv Uzbekistan писал, что Узбекистан вошел в тройку лидеров по импорту российского шоколада.