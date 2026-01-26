Из Сычуани в Ташкент отправили 300 тонн чая

Грузовики пересекут границу через КПП в Синьцзян-Уйгурском автономном районе и по маршруту Китай — Кыргызстан — Узбекистан прибудут в Ташкент. В 2025 году экспорт чая из этого региона составил около $29 млн.
Кроме того, Цзяцзян открыл первый зарубежный склад чая в Узбекистане. Продукция из этого китайского региона поставляется в 20 стран, включая Россию и Марокко.
Напомним, что по итогам 2025 года торговля Узбекистана с Китаем превысила $17,2 млрд.
Ранее Kursiv Uzbekistan писал, что Узбекистан вошел в тройку лидеров по импорту российского шоколада.