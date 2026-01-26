На капремонт воронежских многоэтажек направлено дополнительно более 600 млн рублей

Дополнительное финансирование образовалось из двух основных источников. Почти 500 млн рублей — это проценты, начисленные банком на временно свободные средства Фонда, которые не выплачиваются подрядчикам в качестве авансов. Еще 105,2 млн рублей удалось сэкономить в ходе проведения 87 электронных аукционов на выбор подрядных организаций.