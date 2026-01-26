Пособия на детей увеличиваются в Беларуси с 1 февраля

В Беларуси с 1 февраля 2026 года вырастут пособия на детей до трех лет, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.
В Минтруда рассказали, что с 1 февраля пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет в Беларуси составит 1000,86 белорусского рубля на первого ребенка. Пособия на второго и последующих детей увеличены до 1143,84 рубля, на ребенка-инвалида — 1286,82 рубля. Данный размер пособий по уходу за ребенком в Беларуси установлен по 31 июля 2026-го.
Таким образом, пособия по уходу за детьми до 3 лет в Беларуси выросли на сумму от 68,95 до 88,65 рубля или на 7,4%.
— Пособие по уходу за ребенком в возрасте до трех лет пересчитывается дважды в год: с 1 февраля и с 1 августа, — констатировали в министерстве.
