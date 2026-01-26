Пособия на детей увеличиваются в Беларуси с 1 февраля

В Минтруда рассказали, что с 1 февраля пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет в Беларуси составит 1000,86 белорусского рубля на первого ребенка. Пособия на второго и последующих детей увеличены до 1143,84 рубля, на ребенка-инвалида — 1286,82 рубля. Данный размер пособий по уходу за ребенком в Беларуси установлен по 31 июля 2026-го.