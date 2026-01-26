Металлурги в плюсе, горняки в минусе: названы самые «денежные» заводы Южного Урала

При этом почти 9 тысяч сотрудников металлургической отрасли в 2025 году не получили индексацию вовсе. Более половины из них работают в Саткинском районе. Самая сложная ситуация сохраняется в Бакальском рудоуправлении: по данным профсоюза, предприятие испытывает проблемы не только с повышением зарплат, но и с их своевременной выплатой. Средний доход работников там остается самым низким в отрасли — около 37 тысяч рублей.