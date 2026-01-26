Металлурги в плюсе, горняки в минусе: названы самые «денежные» заводы Южного Урала

В черной металлургии темпы индексации оказались скромнее. На Магнитогорском металлургическом комбинате прибавка составила 12,5%, на Челябинском металлургическом комбинате — 10%, на Ашинском метзаводе — 5%. Несмотря на спад в производстве труб и металлических изделий, профсоюзам удалось добиться повышения: на «ММК-МЕТИЗ» зарплаты выросли на 15%, на ЧТПЗ — на 6%.
По уровню средних зарплат в регионе продолжает лидировать Челябинский цинковый завод — показатель достиг 133 606 рублей. В пятерку лидеров также вошли «Лотех» (124 135 рублей), «Карабашмедь» (121 217 рублей), ММК (119 081 рублей) и «Объединенная сервисная компания» группы ММК (111 180 рублей). Среди горнодобывающих предприятий первое место занимает Александринская ГРК — 102 418 рублей.
При этом почти 9 тысяч сотрудников металлургической отрасли в 2025 году не получили индексацию вовсе. Более половины из них работают в Саткинском районе. Самая сложная ситуация сохраняется в Бакальском рудоуправлении: по данным профсоюза, предприятие испытывает проблемы не только с повышением зарплат, но и с их своевременной выплатой. Средний доход работников там остается самым низким в отрасли — около 37 тысяч рублей.
Для сравнения, среднемесячная зарплата по Челябинской области, по данным Челябинскстата, уже превысила 83 тысячи рублей. А в производстве готовых металлических изделий показатель приблизился к отметке в 111 тысяч рублей.