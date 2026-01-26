Ричмонд
Почти 5 млрд на развитие: Алексей Текслер заявил о продолжении программы поддержки малого и среднего бизнеса

4,9 млрд рублей поддержки получил малый бизнес в Челябинской области в 2025 году.

Источник: Комсомольская правда

Малый и средний бизнес Челябинской области при поддержке регионального центра «Мой бизнес» привлек в 2025 году 4,9 миллиарда рублей на свое развитие. Итоги работы структуры подвел губернатор Алексей Текслер. Средства получены по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика» и позволили предпринимателям закупить новое оборудование, выполнить крупные заказы и сохранить рабочие места.

— Особое внимание уделяли инновационным и технологическим компаниям, — подчеркнул глава региона. — Благодаря этому Челябинская область вошла в тройку лидеров по поддержке малого бизнеса по программе «доращивания».

Расширялась работа с участниками специальной военной операции. Ветеранов обучали и помогали им с документами для получения грантов и социальных контрактов.

Центр продолжил активную поддержку аграриев, в том числе в сфере агротуризма.

— Всю эту работу центр «Мой бизнес» продолжит и в 2026 году, — отметил Алексей Текслер. — Мы будем и дальше помогать бизнесу расти.