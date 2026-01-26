Почти 5 млрд на развитие: Алексей Текслер заявил о продолжении программы поддержки малого и среднего бизнеса

Малый и средний бизнес Челябинской области при поддержке регионального центра «Мой бизнес» привлек в 2025 году 4,9 миллиарда рублей на свое развитие. Итоги работы структуры подвел губернатор Алексей Текслер. Средства получены по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика» и позволили предпринимателям закупить новое оборудование, выполнить крупные заказы и сохранить рабочие места.