В Крыму пересматривают тарифы управляющих компаний и Фонда капремонта

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв — РИА Новости Крым. В Крыму пересматривают тарифы и договоры со всеми управляющими компаниями и Фондом капитального ремонта. Также во всех муниципалитетах проводится ревизия общежитий для поиска необходимых мер по улучшению условий проживания граждан. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Источник: РИА "Новости"

«Правительство Крыма проводит мониторинг работы Фонда капитального ремонта и управляющих организаций, в ведении которых находятся многоквартирные дома: пересматриваются все заключенные ранее договоры, соглашения, а также тарифная политика», — сказано в сообщении.

При проведении капремонта общего имущества в МКД требуется дополнительно проанализировать уже принятые решения по очередности начала ремонта, чтобы оценить, насколько справедливо была сформирована очередь. Важно определить сроки ремонтных работ и источники финансирования.

«В республике насчитывается порядка 3 тысяч подъездов, которые необходимо привести в порядок, и в первую очередь это дома, где проживают граждане с низкими доходами», — подчеркнул Сергей Аксенов.

Он уточнил, что также во всех муниципалитетах республики проводится ревизия общежитий. По словам Аксенова, на каждое здание должен быть составлен паспорт объекта с указанием необходимых мер по улучшению условий проживания граждан.

«В сельской местности ряд жилых объектов такого типа подлежит расселению, здесь необходим четкий план действий. В ближайшее время нужно определить все меры поддержки, которые мы можем оказать жильцам общежитий», — добавил глава Крыма.

Ранее Сергей Аксенов заявил, что в Крыму за 2025 год провели капитальные работы в 787 многоквартирных домах. Общий бюджет обновлений составил порядка 5 миллиардов рублей.

