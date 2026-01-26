В Крыму пересматривают тарифы управляющих компаний и Фонда капремонта

«Правительство Крыма проводит мониторинг работы Фонда капитального ремонта и управляющих организаций, в ведении которых находятся многоквартирные дома: пересматриваются все заключенные ранее договоры, соглашения, а также тарифная политика», — сказано в сообщении.
При проведении капремонта общего имущества в МКД требуется дополнительно проанализировать уже принятые решения по очередности начала ремонта, чтобы оценить, насколько справедливо была сформирована очередь. Важно определить сроки ремонтных работ и источники финансирования.
«В республике насчитывается порядка 3 тысяч подъездов, которые необходимо привести в порядок, и в первую очередь это дома, где проживают граждане с низкими доходами», — подчеркнул Сергей Аксенов.
Он уточнил, что также во всех муниципалитетах республики проводится ревизия общежитий. По словам Аксенова, на каждое здание должен быть составлен паспорт объекта с указанием необходимых мер по улучшению условий проживания граждан.
«В сельской местности ряд жилых объектов такого типа подлежит расселению, здесь необходим четкий план действий. В ближайшее время нужно определить все меры поддержки, которые мы можем оказать жильцам общежитий», — добавил глава Крыма.
Ранее Сергей Аксенов заявил, что в Крыму за 2025 год провели капитальные работы в 787 многоквартирных домах. Общий бюджет обновлений составил порядка 5 миллиардов рублей.