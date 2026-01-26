В Крыму пересматривают тарифы управляющих компаний и Фонда капремонта

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв — РИА Новости Крым. В Крыму пересматривают тарифы и договоры со всеми управляющими компаниями и Фондом капитального ремонта. Также во всех муниципалитетах проводится ревизия общежитий для поиска необходимых мер по улучшению условий проживания граждан. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.