Пострадавший от атаки беспилотника ЖК «Лазурные небеса» в Казани восстановят за полмиллиарда

В этом году в столице Татарстана планируется капитально отремонтировать 163 многоквартирных дома. Общий объем финансирования этих работ составит порядка 3 млрд рублей, об этом на аппаратном совещании в мэрии сообщил замруководителя исполкома Казани Искандер Гиниятуллин.
По словам чиновника, ремонтные работы уже ведутся в 45 домах. В планах капремонта — замена пяти лифтов. Это почти в сто раз меньше, чем годом ранее. Дело в том, что в 2025 году было установлено свыше 450 новых лифтов — двухлетняя программа была практически выполнена за год.
«Поэтому в этом году — небольшая передышка», — пояснил заместитель руководителя исполкома.
Среди запланированных на 2026 год работ — реставрация фасада 40-этажного ЖК «Лазурные небеса» в Советском районе Казани. В декабре 2024 года здание пострадало от атаки БПЛА. На ремонт этого объекта планируется направить 495 млн рублей. Такую сумму назвал начальник Управления капитального строительства и реконструкции Казани Марат Самигулин. По его словам, предстоит непростая работа.
«Сложности заключаются в необходимости демонтажа фасада, являющегося внешней стеной жилых квартир», — сказал он.
По словам Самигуллина, работы нужно провести так, чтобы хозяевам квартир не пришлось выносить имущество на время ремонта.
Ранее Раис РТ Рустам Минниханов распорядился провести восстановительные работы в ЖК «Лазурные небеса». Однако возникла сложность — необходимые для ремонта материалы нужно заказывать за рубежом. Поэтому ремонт здания откладывался.