Belavia сообщила о масштабном сбое в системе бронирования

В частности, российский «Аэрофлот» предупредил об ограничении регистрации пассажиров и возможных корректировках в расписании, а также о возможных отменах рейсов. Национальный аэропорт Минск по состоянию на 17:00 26 января пока не сообщал об отмене или задержке рейсов.