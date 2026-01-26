Ричмонд
Belavia сообщила о масштабном сбое в системе бронирования

МИНСК, 26 янв — Sputnik. Авиакомпания Belavia предупредила о техническим сбое в системе бронирования Leonardo, из-за чего возникли проблемы с бронированием билетов.

Источник: Sputnik.by

«Из-за масштабного технического сбоя в системе бронирования Leonardo (“Сирена-Трэвел”) в Belavia временно недоступны операции по оформлению, изменению и возврату авиабилетов, а также приобретению дополнительных услуг во всех каналах продаж», — сообщил Telegram-канал авиаперевозчика.

Речь идет о сайте belavia.by, офисах продаж и у агентов.

«Мы остаемся на связи. О любых изменениях и, надеемся, в скором возобновлении процессов, сообщим дополнительно», — отметили в Belavia.

Масштабный сбой.

В понедельник, во второй половине дня, ряд авиакомпаний и аэропортов также начали сообщать об ограничениях в связи со сбоем систем регистрации и бронирования.

В частности, российский «Аэрофлот» предупредил об ограничении регистрации пассажиров и возможных корректировках в расписании, а также о возможных отменах рейсов. Национальный аэропорт Минск по состоянию на 17:00 26 января пока не сообщал об отмене или задержке рейсов.

«Аэрофлот» заявил, что временно ограничены оформление, переоформление и возврат билетов и допуслуг «Победы».

Также временно ограничены регистрация пассажиров и багажа, приобретение допуслуг Azur air. Nordwind, компании «Уральские авиалинии».

Кроме того, ограничена регистрация пассажиров в аэропортах Краснодара и Сочи, московский аэропорт «Жуковский» перевел службы на усиленный режим работы.

«Ростех» сообщил о том, что создан оперативный штаб по восстановлению работоспособности системы бронирования.