В Самарской области поручили ускорить ход газификации

О реализации программы доложил врио министра энергетики и ЖКХ региона Виталий Брижань. В прошлом году планировали провести газификацию 10 населенных пунктов и создать техническую возможность для подключения к газу 2608 домов. В губернии полностью завершили капстроительство 10 газопроводов и выполнили проектно-изыскательские работы еще по двум. В течение 2025 года региональную программу скорректировали.