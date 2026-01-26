В Самарской области поручили ускорить ход газификации

В Самарской области губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание. На встрече обсудили вопросы догазификации домовладений в регионе.
О реализации программы доложил врио министра энергетики и ЖКХ региона Виталий Брижань. В прошлом году планировали провести газификацию 10 населенных пунктов и создать техническую возможность для подключения к газу 2608 домов. В губернии полностью завершили капстроительство 10 газопроводов и выполнили проектно-изыскательские работы еще по двум. В течение 2025 года региональную программу скорректировали.
— Подано заявок 39363, отклонено 12958. Цифра это большая. Мы по вашему поручению ее отрабатываем с главами, — отметил глава ведомства.
В регионе заключили более 25 тысяч договоров, выполнено подключение до границы земельного участка — по 22 тысячам, подключены к газу 15 446 домовладений. В планах на этот год — построить газопроводы в 8 населенных пунктах.
— Здесь необходимо как можно большее количество ресурсов привлекать, чтобы темпы догазификации не снижать, — отметил Вячеслав Федорищев.