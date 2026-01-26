Рекорд потребления электроэнергии зафиксирован в Беларуси

Так, во вторник, 27 января, будет облачно, временами — осадки (снег, мокрый снег и дождь), ночью местами на северо-востоке — сильный снег. В отдельных районах ожидаются туман и гололед, на дорогах — гололедица. Ночью температура воздуха будет находиться в пределах от −2 до −9°С, на западе страны местами — от −1 до +1°С, днем — от −4 до +3°С.