Рекорд потребления электроэнергии зафиксирован в Беларуси

МИНСК, 26 янв — Sputnik. На фоне сильных морозов белорусы установили рекорд потребления электроэнергии — свыше 7300 мегаватт, заявил глава Минэнерго Денис Мороз.
Он отметил, что энергосистема проходит серьезные испытания во время сильных морозов.
«В эти дни нагрузка на сети существенно возрастает. Во время прошедших холодов в Беларуси был зафиксирован исторический максимум потребления электроэнергии — более 7 300 МВт, что связано прежде всего с развитием электроотопления», — цитирует пресс-служба Минэнерго Мороза.
Министр подчеркнул, что в стране энергосистема работает на упреждение. По его словам, когда прогнозируется похолодание, то ее переводят в усиленный режим. Это делается для того, чтобы обеспечить надежное тепло- и электроснабжение потребителей.
Впереди — оттепель.
Сильные морозы пришли в Беларусь 8 января. Согласно информации синоптиков, в ближайшие несколько дней страну ждет оттепель — столбик термометра поднимется выше ноля.
Так, во вторник, 27 января, будет облачно, временами — осадки (снег, мокрый снег и дождь), ночью местами на северо-востоке — сильный снег. В отдельных районах ожидаются туман и гололед, на дорогах — гололедица. Ночью температура воздуха будет находиться в пределах от −2 до −9°С, на западе страны местами — от −1 до +1°С, днем — от −4 до +3°С.